أولمبي العراق يعتذر عن عدم المشاركة بالبطولة العربية

2023/05/27 | 23:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم،،

الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة

العربية بالجزائر المقررة في

يوليو/تموز المقبل، ودورة الألعاب

الآسيوية للمنتخبات الأولمبية تحت 23

عاما التي ستقام بالصين خلال أغسطس

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