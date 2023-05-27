ملعب كربلاء يقترب من جاهزيته لبطولة غرب آسيا

2023/05/27 | 23:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الشباب والرياضة العراقية،

اليوم السبت، أن العمل يجري على قدم

وساق بملعب كربلاء الدولي ليكون جاهزا

قبل بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما.

وأشارت الوزارة في بيان لها: "تم القيام

بجولات ميدانية شمل

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