"لا يمكنني تفويت أي جرعات".. شاهد ما قاله رجل قبل وفاته في السجن لعدم توفير أدويته

2023/05/27 | 23:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر مقطع الفيديو دكستر باري وهو يخبر الضابط عن حالته الصحية وعملية زراعة القلب التي أجراها وعن أدويته عدة مرات أثناء اعتقاله قبل وفاته بالسجن لعدم توفير علاجه، في 18 نوفمبر.

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