وزير التربية يوجه بإعفاء الإدارات ذات النسب غير المشجعة

2023/05/27 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير التربية، ابراهيم نامس الجبوري، اليوم السبت، بإعفاء الإدارات ذات النسب غير المشجعة والمنخفضة في نجاح التلاميذ والطلبة.

وقال بيان لوزارة التربية، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الجبوري اكد خلال اجتماع طارئ عقده مع رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للإمتحانات والمديرين العامين للتربية في بغداد، مساء اليوم، على دور الإدارة المدرسية الفعال في تحسين التعليم وجودته، والتي ستنعكس إيجاباً في تحديد نسب النجاح العامة"، موجهاً "بإعفاء الإدارات ذات النسب غير المشجعة والمنخفضة".

واضاف البيان، ان "الاجتماع تضمن البدء برسم محاور الاستعداد التام لإمتحانات الثالث متوسط والسادس الاعدادي، و تهيئة المستلزمات اللوجستية للمراكز الإمتحانية ومراجعة وتدقيق آلية وضع الأسئلة و متابعتها، بعد إعلان الوزارة عن نجاح الخطة الإمتحانية للدراسة الابتدائية بتظافر جهود قواتنا الأمنية والوزارات الساندة لها".

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