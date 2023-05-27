2023/05/27 | 23:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت شرطة ميسان، اليوم السبت، القبض على 8 متهمين بعملية امنية استباقية لملاحقة المطلوبين وضبط اسلحة غير مرخصة في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” مفارز مشتركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 8 متهمين بعملية أمنية في ميسان المركز الخبري الوطني.

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