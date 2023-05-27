2023/05/27 | 23:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الرومانية عن تنفيذ تدريبات عسكرية واسعة النطاق ومتعددة الجنسيات تحت مسمى “سيبر غارديان 23” بمشاركة 10 آلاف جندي من 13 دولة، بالإضافة إلى 1.7 ألف وحدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمشاركة 13 دولة..



رومانيا تجري مناورات عسكرية المركز الخبري الوطني.

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