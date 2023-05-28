2023/05/28 | 00:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..النيران تلتهم عجلة في طريق بارزان بأربيل وتتسبب بإصابة مواطن

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النيران تلتهم عجلة في طريق بارزان بأربيل وتتسبب بإصابة مواطن أولاً على ايرث نيوز.

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