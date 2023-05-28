2023/05/28 | 00:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...

ظهرت المقالة نائب رئيس البرلمان الكردي يطالب بتعليق عمل اللجنة المالية النيابية أولاً على المسلة.

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