شرطة كركوك تلقي القبض على منفذي جريمة القتل بحق المواطن ” ارام عاصي فتاح “

2023/05/28 | 00:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد حصول حادث قتل المواطن ( أرام عاصي فتاح ) في منطقة مفرق شوان ضمن الحدود الادارية لمركز المدينة وبمتابعة معالي وزير الداخلية المحترم تم تشكيل فريق عمل بأشراف قائد العمليات و برئاسة قائد شرطة كركوك شخصياً وفريق العمل في مكافحة الأجرام ومديرية أستخبارات وأمن كركوك العسكري لمعرفة ملابسات حادث القتل كون الجريمة لها صدى أعلامي وسرعة الوصول الى الجناة وعدم افلاتهم من العقاب وبعد التحري وجمع المعلومات ومتابعة كامرات المراقبة وخلال مدة قياسية لا تتجاوز الساعات تم القبض على منفذي الجريمة مع ضبط العجلات الاسلحة المستخدمة في تنفيذ الجريمة وكما توعد قائد الشرطة بملاحقة المجرمين أينما كانوا وان دماء أبناء المحافظة لن تذهب سداًُ بسواعد المحققين الأكفاء وستبقى قيادة الشرطة العين الساهرة لحفظ الأمن والنظام

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