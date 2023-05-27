الأمن الوطني يقبض على (٤) متهمين لممارستهم التجارة بالمواد الكيمائية الخطرة والغش الصناعي في بغداد والبصرة

2023/05/28 | 00:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من خلال المتابعة المستمرة وتكثيف الجهد الإستخباري تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني بالإشتراك مع باقي الأجهزة الأمنية في قاطع المسؤولية من ضبط نحو (٢٥٠) طناً من المواد الكيمائية الخطرة وأخرى منتهية الصلاحية داخل مخزن في محافظة البصرة والقبض على متهمين إثنين من جنسيات أجنبية يمارسان عمليات الغش التجاري وتغيير علامات وتأريخ صلاحية المواد، فضلاً عن ضبط مواد كيمائية خطرة على شكل حبيبات موضوعة في حاوية كبيرة تقدر بـ (٢٥) طناً بعد محاولة نقلها من شمال البصرة إلى حقول الرميلة النفطية بدون موافقات أصولية.

وفي ذات السياق تمكنت مفارزنا من ضبط مخزن تجاري يحتوي مستلزمات طبية ومواد تجميل منتهية الصلاحية في إحدى مناطق غربي بغداد والقبض على رجل وزوجته بتهمة ممارستهما الغش الصناعي بالجرم المشهود حيث يقومان بإعادة تعبئة تلك المواد بأغلفة جديدة وبيعها على المواطنين.

وقد دونت أقوال المتهمين أصولياً وأحيلوا مع المضبوطات إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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