في الانبار .. حزب تقدم يقيم ندوة لمرشحيه لانتخابات مجالس المحافظات

2023/05/28 | 00:17 - المصدر: قناة التغيير

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حزب تقدم في محافظة الانبار يقيم ندوة لمرشحيه لانتخابات مجالس المحافظات حملت (( قانون سانت ليغو 1.7 بين مشاركة الجمهور بالأنتخابات وتفعيل دور المرشحين بتوعية ناخبيهم )) وبحضور قيادات حزب تقدم كلًا من النائبين مصطفى العرسان وفهد الراشد فضلًا عن الاستاذ عبدالكريم حسن احمد والاستاذ عيسى العداي.

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