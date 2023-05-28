الاستثمار النيابية: امامنا وقت طويل قبل تنفيذ طريق التنمية

2023/05/28 | 00:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية عن حاجة طريق التنمية الى وقت طويل من اجل تنفيذه.

وقال عضو اللجنة اسعد البزوني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مشروع طريق التنمية يحتاج إلى وقت طويل من أجل تنفيذ”.

واضاف ان “العراق تخلص من كثير من مشاكله وهو في الطريق الصحيح في اتجاه العمل على تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في خلق حالة من الاستقرار والتطور في مختلف المجالات”.

واشار الى ان “اهمية تنفيذ المشروع تكمن في توفيره مورد مالي اضافي للخزينة العامة، ويسهم في توفير فرص العمل”.

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