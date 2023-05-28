قوات الدعم السريع تعلن استعدادها لتجديد الهدنة مع الجيش السوداني

2023/05/28 | 00:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الدعم السريع السودانية في بيان، السبت، استعدادها لمناقشة إمكانية تجديد اتفاق وقف إطلاق النار مع الجيش السوداني والذي من المقرر أن ينتهي سريانه، الإثنين.

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