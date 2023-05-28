صافرة نيوزلندية تقود مباراة منتخبنا الشبابي أمام إنجلترا

2023/05/28 | 01:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم منتخبُ الشباب آخرَ وحداته التدريبيّة، عصر اليوم، قُبيل مواجهةِ نظيره الإنكليزي في ملعبِ “دييغو ارماندو مارادونا” بمدينةِ دي لابلاتا عند الساعةِ الثالثة عصراً بتوقيت الأرجنتين، التاسعة مساءً بتوقيت بغداد، ضمن الجولةِ الثالثة لنهائياتِ كأس العالم دون 20 عاماً، الجارية في الأرجنتين.التدريباتُ حضرها رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم “عدنان درجال” وعضوا اتحاد الكرة (محمد […]

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