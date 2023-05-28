ساعة المسلة: السوداني لن يشارك في انتخابات مجالس المحافظات بكيانه السياسي

2023/05/28 | 01:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.مستشار رئيس الوزراء للشؤون...

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