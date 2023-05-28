لوتون تاون يعود الى مصاف النخبة للمرة الاولى منذ 31 سنة

2023/05/28 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن (أ ف ب) – يخوض لوتون تاون الموسم المقبل غمار الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم “برميرليغ” للمرة الاولى في تاريخه، بعد فوزه على كوفنتري سيتي 6-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي 1-1 في نهائي الملحق المؤهل عن المستوى الثاني تشامبيونشيب السبت على ملعب ويمبلي في لندن.وخاض لوتون آخر موسم له في […]

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