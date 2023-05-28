ثالث امرأة تفوز بالجائزة.. المخرجة الفرنسية تريت تحظى بالسعفة الذهبية في

2023/05/28 | 02:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت المخرجة الفرنسية، جوستين تريت، السبت، بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي لعام 2023 عن فيلمها الدرامي "تشريح السقوط" (Anatomy of a Fall)، وبذلك أصبحت ثالث امرأة تفوز بالجائزة المرموقة.

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