السعودية تستقبل رحلة حجاج إيران بالهدايا والحلوى والورود (صور)

2023/05/28 | 02:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت “جوازات” مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة في السعودية اليوم السبت، رحلة الحجاج القادمين من إيران، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.واستقبلت وزارة الحج والعمرة في المدينة المنورة أول رحلة لطلائع ضيوف الرحمن من إيران، بالهدايا والحلوى والورود.وكانت “الجوازات” قد أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام […]

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