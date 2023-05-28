واشنطن تعرب عن قلقها إزاء رسالة البرهان

2023/05/28 | 03:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الولايات المتحدة الأميركية، السبت، عن قلقها من رسالة رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى أنتونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، لاختيار بديل لمبعوثه الخاص في السودان، فولكر بيرتس.

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