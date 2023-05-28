المرأة والسياسة – رغد الكناني

2023/05/28 | 03:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغد الكناني رغم ان كافة الدراسات التي أجريت بشأن المشاركة السياسية للمرأة، والندوات والمؤتمرات التي عقدت لتداول هذه القضية، فما تم إحرازه على أرض الواقع من تقدم يعد نوعا ما .بعض المجتمعات العراقية خاصة والعربية بشكل عام تعترف قليلا بالدور السياسي للمرأة، و بدأت تعيّن النساء في بعض المجالس والهيئات كذلك البرلمانات كما بدأت […]

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