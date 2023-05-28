2023/05/28 | 03:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رغد الكناني رغم ان كافة الدراسات التي أجريت بشأن المشاركة السياسية للمرأة، والندوات والمؤتمرات التي عقدت لتداول هذه القضية، فما تم إحرازه على أرض الواقع من تقدم يعد نوعا ما .
بعض المجتمعات العراقية خاصة والعربية بشكل عام تعترف قليلا بالدور السياسي للمرأة، و بدأت تعيّن النساء في بعض المجالس والهيئات كذلك البرلمانات كما بدأت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرأة والسياسة – رغد الكناني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بعض المجتمعات العراقية خاصة والعربية بشكل عام تعترف قليلا بالدور السياسي للمرأة، و بدأت تعيّن النساء في بعض المجالس والهيئات كذلك البرلمانات كما بدأت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرأة والسياسة – رغد الكناني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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