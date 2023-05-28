انقلاب الموازين – قاسم حسن

2023/05/28 | 03:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم حسن زمان غريب وعجيب يكون فيه المجرم صاحب حق، ويكون فيه السارق شريف، ويكون فيه الهارب من وجه العدالة مغدور، ويكون فيه من مات وهو سارق اموال الناس شهيد، ويكون فيه الباطل حق والحق باطل، ولا ندري ماذا يخبئ لنا هذا الزمان من مفاجآت لم تكن في الحسبان ..كان الانسان يخجل من السرقة […]

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