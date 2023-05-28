بايدن يتوصل إلى

2023/05/28 | 04:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، إلى اتفاق حول رفع سقف الدين.

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