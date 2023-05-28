بكين.. بين محاولات التهدئة والتصعيد في مضيق تايوان

2023/05/28 | 05:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيكين..بين محاولات التهدئة والتصعيد في مضيق تايوان

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