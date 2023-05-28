شاهد بالفيديو.. توثيق لجرائم داعش إبان سيطرته على مدينة الموصل

2023/05/28 | 05:55 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توثيق لجرائم داعش إبان سيطرته على مدينة الموصل) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 22a-LGGmmcg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توثيق لجرائم داعش إبان سيطرته على مدينة الموصل) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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