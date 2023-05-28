2023/05/28 | 05:55 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZeEzlY3ders

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ميناء الفاو.. نقطة ارتكاز لمشروع طريق التنمية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ميناء الفاو.. نقطة ارتكاز لمشروع طريق التنمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).