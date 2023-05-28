"التفاصيل الأولى" للاتفاق "المبدئي" على سقف الدين الأميركي

2023/05/28 | 06:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن ورئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي توصلهما لاتفاقية بشأن الميزانية من حيث المبدأ.

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