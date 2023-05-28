توترات إيران وأفغانستان.. طهران تعلن مقتل عنصر بحرس الحدود باشتباكات مع طالبان

2023/05/28 | 06:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حرس الحدود الإيراني، السبت، مقتل أحد عناصره في اشتباكات مع حركة طالبان وذلك في آخر تطورات على التوترات التي تشهدها المنطقة الحدودية الإيرانية الأفغانية.

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