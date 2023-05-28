شخصيات ملكية أكدت حضورها زفاف ولي العهد والسعودية رجوة آل سيف

2023/05/28 | 07:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت العديد من الشخصيات الملكية والعالمية حضورها حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والسعودية، رجوة آل سيف في الأول من يونيو المقبل.

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