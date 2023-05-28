"مكافأة بالملايين" من الوليد بن طلال للاتحاد بعد فوزه بدوري روشن

2023/05/28 | 07:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رجل الأعمال والملياردير، الأمير الوليد بن طلال، عن "مكافأة بالملايين" للاعبي نادي الاتحاد بعد فوزهم بالدوري السعودي لكرة القدم (روشن).

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