فيديو يظهر أسلحة أمريكية وغربية.. هل تبدأ أوكرانيا شن هجوم واسع ضد الجيش الروسي؟

2023/05/28 | 07:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقطع فيديو جدير بالملاحظة قدمه الجنرال الأوكراني الرفيع، فاليري زولوجني، يبدو أنه يُظهر جنودًا أوكرانيين يستعدون للمعركة ويقولون إن "الوقت قد حان لاستعادة ما هو لنا" ويظهر أيضًا في الفيديو عرض الكثير من المعدات العسكرية التي تم توفيرها من الغرب.

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