2023/05/28 | 08:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يبلغ عن انزعاجه من تصرفات اللجنة المالية النيابية | موجز اخبار الصباح 2023/5/28) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: xQPblvdvdiw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يبلغ عن انزعاجه من تصرفات اللجنة المالية النيابية | موجز اخبار الصباح 2023/5/28) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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