أزمة سقف الدين.. هل اقتربت أمريكا من تجاوز تعثر كارثي؟

2023/05/28 | 08:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة في كفاح الحكومة لتفادي الولايات المتحدة تعثر كارثي في سداد ديونها، يقول قادة كلا الحزبين أن الصفقة وشيكة.

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