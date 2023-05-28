امرأة تثير الذعر بصياحها في مقهى إسرائيلي.. والسبب

2023/05/28 | 09:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت صرخات امرأة الذعر في أحد مقاهي تل أبيب بسبب صرصار، مساء السبت، حيث فر المتواجدون من المكان ومن مطعم مجاور وقلبوا الطاولات والكراسي، ظنا منهم أن هناك هجوم إرهابي وشيك، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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