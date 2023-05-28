2023/05/28 | 09:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الأحد، بأن قوة مشتركة اعتقلت منفذي جريمة قتل المواطن ‘آرام عاصي’ في كركوك.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “مفارزنا وقوة أمنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال منفذي جريمة قتل المواطن ‘ارام عاصي’ في كركوك المركز الخبري الوطني.

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