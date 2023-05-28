2023/05/28 | 09:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يستضيف ملعب أونيكو دييغو ارماندو مارادونا مواجهة نارية تضم كلا من منتخب العراق ومنافسه منتخب انجلترا ، وذلك خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للشباب ، وكما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مباراة العراق و انكلترا في كأس العالم للشباب الموعد والقنوات الناقلة المركز الخبري الوطني.

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