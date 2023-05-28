التربية تعلن جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط

2023/05/28 | 09:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة التربية، جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط – الدور الأول.

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