الأكراد يهددون بالتصعيد.. ما تفاصيل تعديلات الموازنة العراقية والتي عطلت إقرارها؟

2023/05/28 | 09:38 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال البرلمان العراقي عاجزا عن إقرار الموازنة العامة للبلاد بعد أن شهدت اللجنة المالية خلافات حول تعديل بعض بنودها المتعلقة بإقليم كردستان، في حين أشار خبراء إلى أن ذلك قد يؤدي لأزمة سياسية جديدة.

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