بالصور.. أتراك يدلون بأصواتهم بجولة الإعادة لاختيار رئيس للبلاد

2023/05/28 | 09:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الأتراك الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بجولتها الثانية لاختيار رئيس لبلادهم بين رجب طيب أردوغان الساعي لولاية جديدة ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو.

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