2023/05/28 | 09:54 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتاح مراكز الاقتراع في تركيا وانطلاق عملية التصويت بانتخابات الإعادة لاختيار الرئيس الـ13 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/28 | 09:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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