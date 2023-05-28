صور.. خريجو الكليات والمعاهد ينظمون اعتصاماً وسط الناصرية

2023/05/28 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

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خريجي الكليات والمعاهد من المعتصمين امام أبواب الدوائر النفطية يجددون تظاهراتهم في تقاطع البهو وسط الناصرية للمطالبة بالتعيينات ضمن موازنة العام الحالي

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