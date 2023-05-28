بغطاء جوي.. انطلاق اليوم الثاني من عملية

2023/05/28 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - انطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الأحد، باليوم الثاني من عملية “سيوف الحق” في طوزخورماتو.العملية شارك فيها الحشد باللوائين 52 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة، و63 ضمن قيادة محور الشمال في الحشد واللواء الثالث تدخل السريع وبغطاء جوي من قبل طيران الجيش العراقي.تهدف العملية لملاحقة خلايا داعش الإجرامي والحد من تحركات عناصره بين كركوك وصلاح الدين وتستمر القوات المشتركة بتنفيذ العملية لتحقيق أهدافها المرسومة.و أعلنت خلية الإعلام الأمني، امس السبت، انطلاق المرحلة الخامسة من عملية سيوف الحق في ثلاث محافظات وبمشاركة قوات الحشد الشعبي الى جانب القوات الأمنية.

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