غبار وأمطار رعدية بدءًا من الغد.. طقس العراق خلال الأيام المقبلة

2023/05/28 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الايام المقبلة، فيما اشارت الى تصاعد للغبار اعتبارا من يوم غد، فضلا عن فرص لتساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً.

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