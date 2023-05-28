2023/05/28 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني زار رئيس مجلس الوزراء، محمّد شياع السوداني، اليوم الأحد، وزارة الموارد المائية.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي،تلقاه / المركز الخبري الوطني /، أن “السوداني زار وزارة الموارد المائية وعقد اجتماعاً لهيئة الرأي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يزور وزارة الموارد المائية ويعقد اجتماعاً لهيئة الرأي فيها المركز الخبري الوطني.

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