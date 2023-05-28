الاعدام بحق مدان قتل احد منتسبي قوات الشرطة واصابة اخر

2023/05/28 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة جنايات ذي قار ، اليوم الاحد، حكما بالاعدام بحق مدان عن جريمة قتل احد منتسبي قوات الشرطة واصابة اخر في مدينة الناصرية. وأوضح بيان للاعلام القضاء تلقاه / المركز […]

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