بوقت قياسي.. القبض على منفذي جريمة قتل مواطن في كركوك

2023/05/28 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الأحد، القبض على منفذي جريمة قتل المواطن (آرام عاصي) في محافظة كركوك.

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