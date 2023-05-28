القبض على قتلة رجل اعمال في كركوك بعد ساعات من ارتكاب الجريمة

2023/05/28 | 10:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة خاصة من شرطة محافظة كركوك من

القاء القبض على مجموعة من المتهمين

نفذوا جريمة قتل بحق احد رجال الاعمال

في كركوك بعد ساعات من ارتكابها.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية اطلعت

عليه وكالة نون الخ

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