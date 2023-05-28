التجارة: تجهيز (7) ملايين كيس طحين في الحصة الثالثة بعموم المحافظات

2023/05/28 | 10:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب

التابعة لوزارة التجارة عن توزيع اكثر

من (7) ملايين كيس طحين خلال تجهيز الحصة

الثالثة في عموم المحافظات والشروع

بإجراء عمليات جرد المطاحن بعد

الانتهاء من التجهيز.

وقال

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