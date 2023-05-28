البنك الدولي: تأسيس البنك المركزي العراقي مصرفاً خاصاً للمشاريع الصغيرة جداً

2023/05/28 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

مدير دائرة التمويل بدول الشرق في مجموعة البنك الدولي ايرانيا استراخان:

- قيام البنك المركزي بتأسيس مصرف خاص للمشاريع الصغيرة جداً خطوة جيدة

- مثل هذا المصرف تأسس في أوروبا ودول عديدة

- مشكلة معقدة في الإقراض ولا يوجد حل سحري

- اصلاح القطاع المصرفي العراقي هو ان تكون هناك منافسة عادلة للمصارف الخاصة مع المصارف الحكومية وان يختار المواطن الخدمة المناسبة له

- هناك مراجعة لجودة المصارف الحكومية ولا نتوقع اختفاء المصارف الحكومية ودورها وانما باعادة هيكلتها وتعمل مع المصارف الخاصة

- هناك ضعف ثقة بين القطاع المصرفي والناس وهناك حافز جيد هو دفع رواتب الموظفين من خلال فتح الحسابات المصرفية

- الشمول المالي هو احد مشاريعنا

- نعمل مع البنك المركزي اعداد استراتيجية للشمول المالي وخلال هذه الزيارة لدينا بعض المشاريع مع القطاع الخاص والحكومة

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