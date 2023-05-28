الدولار يسجل 147 ألف دينار في سوق العراق

2023/05/28 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تنشر "الاقتصاد نيوز" أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية.

بغداد

البيع: 147.000 دينار لكل 100 دولار

الشراء: 145.000 دينار لكل 100 دولار

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