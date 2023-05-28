2023/05/28 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

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العتبي: الاطار سيعقد اجتماعا " استثنائيا" لمناقشة خلافات الموازنة ووفد كردي قد يصل بغداد بغداد اليوم- بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاحد، بان الاطار سيعقد اجتماعا استثنائيا خلال الايام 3 المقبلة بحضور قياداته".وقال العتبي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" الخلافات حول الموازنة تسببت في تاخير تسليمها من اللجنة المالية الى رئاسة مجلس النواب وبالتالي تاجيل قرار مناقشتها وحسمها الى اشعار اخر وهذا امر يضر بكل الاطراف خاصة مع اهمية قانون الموازنة لمؤسسات الدولة".واضاف،ان" الاطار يدعم مبدا التوافق السياسي لحسم كل بنود موازنة 2023 وسيعقد اجتماعا استثنائيا خلال الساعات 72 القادمة من بحث اهم الخلافات لافتا الى ان وفد كردي من اربيل قد يصل بغداد لهذا الغرض وفق التوقعات".واشار الى انه" اذا استمرت الخلافات دون حلول سيكون امامنا خيار طرح الموازنة على البرلمان وحسمها وفق الية التصويت بالاغلبية لتمريرها مؤكدا بانه خيار اخير ونامل ان تحسم الايام المقبلة في ايجاد حلول منصفة لكل الاطراف".

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